23.05.2018, Донецк, Владимир Гладков

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Артиллерия ВСУ бьет по коровьим лепешкам

Артиллерийский снаряд украинской армии попал в коровий навоз.

Фото-подтверждение этого факта выложил в своём телеграм-канале военный корреспондент пресс-службы ВС ДНР Михаил Андроник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ВСУ попали 152мм снарядом в … КОРОВЬЮ ЛЕПЕШКУ!!! Кстати, он даже не разорвался», – прокомментировал фото военкор.

Так же он пожелал, чтобы все украинские артиллеристы стреляли так метко.

«Пожелаем артиллеристам ВСУ быть всегда такими «везучими» и попадать только по лепешкам», – иронизирует Андроник.