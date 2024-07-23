Аскер, участвовавший в блокаде Крыма, отправляется на строгий режим

Евгений Марков.  
23.07.2024 13:16
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Россия, Украина, ФСБ


Очередной участник блокады Крыма и боевик незаконного вооружённого формирования «Крымско-татарский батальон им. Номана Челебиджихана» отправится за решетку.

Об этом «ПолитНавигатору» сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.


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Боевик был задержан в Херсонской области сотрудниками ФСБ в феврале 2024 года.

«Вступив в 2015 году в состав указанного НВФ, дислоцировавшегося на территории Украины, мужчина принимал активное участие в его деятельности, направленной против интересов РФ. Будучи обеспеченным огнестрельным оружием, он выполнял функциональные обязанности по проверке лиц и автотранспортных средств на пунктах пропуска на границе между Украиной и Россией, охране объектов НВФ. При этом до настоящего времени не заявил о своём добровольном прекращении участия в указанном НВФ», – отмечают в ФСБ.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч .2 ст. 208 УК РФ (участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации).

В итоге Генический районный суд Херсонской области приговорил боевика 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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