Атаки дронов на Крым проводятся с целью прощупать ПВО перед главным ударом – Марочко

Массовые атаки дронов на Крым проводятся с целью прощупать ПВО и затем нанести удар по полуострову крылатыми ракетами.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К таким заявлениям нужно относиться крайне серьёзно, поскольку мы знаем, что государство Украина – это террористическая организация, и, по сути, и всё – там делается абсолютно не просто так. Несмотря на своеобразные выходки некоторых представителей, все слова, все тезисы они чётко прописаны в Белом доме, в Вашингтоне, и естественно просто так они бы не попали в информационное пространство. Поскольку Подоляк заявил о том, что будут наносить удары по Крыму и это уже согласованно, то значит, как говорится, хозяин дал добро. Более того, уже есть подтверждение в Пентагоне, где отреагировали на заявление Подоляка и сказали, что Киев сам вправе решать, как и куда наносить удары. То есть в принципе зеленый свет по всем направлениям», – подчеркнул он.

Сейчас полуостров действительно находится в сложной ситуации, поскольку ежедневно подвергается ударам террористических атак со стороны украинских боевиков.

«Мы должны понимать, что наши силы ПВО не дремлют, наши силы РЭБ также работают, и для преодоления всех этих атак нужно применять что-то новое и вводить новую тактику и стратегию. Буквально недавно была осуществлена массовая атака на полуостров, когда использовались 42 беспилотных летательных аппарата – это беспрецедентный случай! По крайней мере, я не помню, чтобы такое количество одновременно использовалось на определённом участке местности. Всё это было сделано с целью выявить, насколько можно перегрузить систему противовоздушной обороны полуострова Крыма», – пояснил военный.

Он напомнил, что 33 беспилотника были подавлены и 9 уничтожены, ни один не достиг цели, а, следовательно, ВСУ нужно что-то предпринимать.

«И то, что будет достигать цели, уже поставлено на Украину – крылатые ракеты, которые имеют дальность 300 и более километров. Они действительно довольно коварные, потому что там применяются комбинированные удары. Город Луганск ощутил на себе первые удары Storm Shadow, которые были поставлены на Украину, и вся загвоздка в том, что там применялись ракеты AMD, которые в принципе даже не анонсировались нигде, и которые вводят в заблуждение нашу систему противовоздушной обороны. В целом, я хочу сказать, что подобного рода провокации следует ждать и на полуострове, потому что они будут делать всё для того, чтобы сейчас раздувать в информационном пространстве свои «перемоги». «Перемоги» нужны очень-очень срочно, поскольку уже сентябрь на носу, а это именно тот месяц, когда принимается бюджет в Соединённых Штатах именно на военку, а там должна быть определённая статья и ассигнования на Украину, и если Украина не покажет никаких успехов, то, следовательно, лишится денег», – указал Марочко.

По его оценке, ситуация на линии боевого столкновения довольно сложная. Противник получил в десятки раз превышающие заявленное количество боеприпасов, и не жалеет их.

«У нас очень жаркие бои происходят на многих участках местности, а то, что технику поставляют, и поставляют не в тех количествах, которые озвучивают, мы уже ощущаем на себе. Потому что, допустим, в средствах массовой информации была озвучена одна цифра, а на самом деле можно даже умножать на 10 и более. Потому что с той интенсивностью боёв, как сейчас, она бы уже выработала весь тот запас, который был поставлен Западом. Следовательно, можно предположить, что они насыщают фронт, подбрасывают, так сказать, дрова в огонь, для того, чтобы активная фаза боевых действий продолжалась, чтобы маховик войны раскручивался и оставался как можно на самом высоком уровне. Потому что здесь их голубая мечта – русские убивают русских. Она как раз сейчас, в данный момент и осуществляется», – заключил Марочко.