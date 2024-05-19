Атаки Севастополя становятся ежедневными. Враг пытается выбить ЧФ

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Практически в ежедневную рутину превратились вражеские атаки на Крым, хотя некогда Минобороны обещало в ответ на применение ракет НАТО незамедлительно уничтожать центры принятия решений на Украине.

В ночь с субботы на воскресенье по Севастополю вновь была запущена баллистика. Помимо атакованного накануне аэродрома «Бельбек», враг сам неоднократно анонсировал, что готовится бить в немногие оставшиеся в бухтах единицы Черноморского флота (большая часть их уже давно переведена от берегов полуострова после поражения нескольких бортов). Украина и ранее заявляла, что приоритетом для атак будут носители «Калибров».

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При этом сервис FlightRadar показывает, что прямо в момент атаки беспилотник-шпион США, традиционно корректирующий украинские удары, максимально приблизился к побережью Севастополя. Если эти данные верны, возникает вопрос, почему и на этот раз американский дрон не был нейтрализован. Благо, есть пример действий хуситов.

Власти Севастополя сообщили, что гражданская инфраструктура в результате атаки не пострадала.

Напомним, что с недавних пор Украина стала бить по Крыму американскими ракетами ATACMS из наземных установок HIMARS. Их труднее засечь и сбить, нежели британские/французские Storm Shadow/SCALP, которые запускались с самолетов.