Аваков начинает боятся. Почему в Киеве задерживают нацистов

18.06.2020, Москва, Владимир Гладков

Тот факт, что в ходе митинга сторонников видеоблогера Анатолия Шария в Киеве полиция задержала праворадикалов, говорит о личном вмешательства главы МВД Арсена Авакова, которому на фоне растущего в его адрес недовольства совершенно ни к чему сейчас очередной «косяк» со стороны своего ведомства.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня это была часть сторонников Зеленского (разочаровавшихся сторонников З., под флагами Партии Шария – ред.), и чем дальше, тем больше и больше этих людей будет выходить на улицы украинских городов и площадей. И это хорошо. Почему сегодня так взбесились националисты? Потому что поняли, что могут потерять монополию на улицу.

Это ж не так просто всё закончилось. Их потом отдубасили в метро, потому что они (националисты – ред.) напали на сторонников Шария и впервые получили ответку за это. Когда он лежит обессиленный герой, который срывал ленточки, бил женщин, а сегодня ему даль по рылу – «А меня за шо?» – А вот так! А как вы думали? По-другому не будет. И их страх в том, что они боятся потерять улицу. Как раз за счёт улицы они удерживали все свои позиции», – заявил эксперт.

«Удивительная вещь сегодня произошла. Даже сторонники Шария говорят, что полиция отработала очень хорошо. Но возникает вопрос, а что изменилось в полиции, она отношение своё к чему-то поменяла или почему так произошло? А я думаю, здесь тоже присутствует определённый страх. Страх Авакова.

Это не потому, что они стали на сторону закона, а потому что на фоне того, что произошло: Кагарлык, Бровары – если бы сегодня ещё была потасовка с жертвами, то судьба Авакова была бы предрешена. Поэтому не нужно наивно полагать, что сегодня полиция стала на сторону закона, нет. Просто в этом процессе каждый решает свою задачу», – добавил Килинкаров.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее радикалы с требованиями отставки главы МВД сожгли прямо под окнами украинского парламента старый милицейский УАЗ с надписью «Черти» на борту.