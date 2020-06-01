01.06.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Криминал, Политика, Украина
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В Раде инициировали процесс отставки Авакова


Многочисленные факты преступлений украинской полиции свидетельствуют о некомпетентности главы МВД Арсена Авакова, поэтому украинский парламент начал сбор подписей об отставке чиновника.

Об этом в ходе согласительного совета Верховной рады заявил депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня годовщина того, как был убит полицейским маленький мальчик. Также у нас до сих пор не расследованы случаи в приюте «Рассвет», была перестрелка в Броварах, изнасилование женщины, расстрел мужчины в Кривом Роге. Этот список можно продолжать.

Это всё есть приговор нереформированной полицейской системе, которая существует в стране. Именно поэтому фракция «Голос» выступила с чётким заявлением, что мы требуем отставки главы МВД пана Авакова, и мы будем инициировать сбор подписей под этим документов, чтобы внести его на рассмотрение Рады», – сказал депутат.

Напомним, накануне в Киевской области по факту изнасилования и избиения были задержаны два офицера МВД Украины, что дало Владимиру Зеленскому повод отправить Арсена Авакова в отставку.

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