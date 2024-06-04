Автомобили ТЦК начали давить уклонистов

Вадим Москаленко.  
04.06.2024 10:57
  (Мск) , Киев
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Дзен, Мобилизация, Происшествия, Украина


Во Львовской области охотники за пушечным мясом догнали и сбили автомобилем уклониста, который пытался спастись от вручения повестки. Видеозапись инцидента распространилась по местным соцсетям, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В опубликованном сюжете видно, как автомобиль догоняет велосипедиста, и сбивает его ударом капота. Пострадавший вскакивает, и пускается наутёк уже пешком.

Во Львовской области охотники за пушечным мясом догнали и сбили автомобилем уклониста, который пытался...

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ТЦКашники так пытались поймать «уклониста», что в ходе устроенного ДТБ утопили автомобиль в придорожной канаве, и продолжили погоню уже пешком. К счастью, догнать беглеца у них не получилось.

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