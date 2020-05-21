Азаров: Я сразу понял – пришли дураки

21.05.2020, Киев, Ольга Козаченко

Победивший год назад на выборах президента Украины комик Владимир Зеленский абсолютно не подготовлен к управлению страной.

Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» заявил экс-премьер Украины Николай Азаров, подвергший критике кадровую политику нового президента, в частности назначение главой правительства Алексея Гончарука.

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«Сомневаюсь, что Зеленский прочел книги по истории Государства Российского. Я читал, и много лет проработал в украинской политике. Мне достаточно небольшого времени чтобы понять, что за человек у руля. И когда премьер Гончарук открыл рот и сказал, что за пять лет в стране будет 40 процентов роста ВВП и 5 млн новых рабочих мест – мне стало ясно что передо мною дурак», – сказал Азаров.

«Зеленский с точки зрения большой политики не подготовлен абсолютно. Он не понимает, что есть принцип разделения властей. Что судебная и законодательная власти не могут подчиняться одному человеку. И что надо менять стратегию Порошенко», – добавил экс-премьер.

Также он подверг критике назначение главой правительства Дениса Шмыгаля.

«Тот что, управлял большой промышленной областью? Нет, регионом, который гастарбайтеров в Европу поставляет. А где до того работал — у Ахметова чем-то там командовал. И девочку 26 лет назначает министром образования – но она с ошибками пишет! И я задаю вопрос: если ты президент и хочешь, чтобы стояли хорошие, сильные управленцы на ключевых постах — ищи и ставь таких! Но он ставит таких, как он сам», – считает Азаров.