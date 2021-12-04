Бабченко – российским либералам: Вы проиграли, смиритесь с этим

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Новости Украины

Российская несистемная оппозиция проиграла на всех фронтах, и больше не может быть никакой надежды на майдан в РФ. Теперь воевать с Кремлём можно только спонсируя карателей ВСУ, уничтожающих мирное население Донбасса.

Об этом в ходе XI «Форума свободной России» заявил бежавший из РФ либеральный журналист Аркадий Бабченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В России сейчас нет революционной ситуации абсолютно, совершенно. Её нет вообще. Если сейчас кто-то призывает выходить на улицы, это либо провокатор, либо человек, который ничего не понимает. Поздно уже, всё, диктатура устоялась. Забудьте, не будет никаких революций, ни майданов в России в ближайшие годы точно. Что делать дальше? Я не знаю. …Сейчас я могу сказать только одно российской оппозиции: друзья мои, вы проиграли, смиритесь с этим, исходя из этого, стройте свои дальнейшие стратегии», – сказал Бабченко.

По его мнению, всем противникам российской власти следует болеть за успех бандеровской Украины на Донбассе.

«Где проходит граница компромисса с диктатурой? Для меня совершенно очевидно – она проходит по линии разграничения в Донецкой области. Я не знаю, как ещё с этой диктатурой можно какие-то компромиссы искать. Вот эта сторона сейчас стягивает войска, в данный момент стягивает войска, чтобы напасть на одну и другую соседнюю страну. Путин сейчас сидит и думает. Разведка американская говорит, что план нападения на Украину у него сейчас лежит на столе», – добавил беглый журналист.

«И в этот же момент ты советуешь оппозиции расслабиться и уезжать», – отметила модератор конференции.

«Я вам могу сказать, что делать, – возразил либерал. – Давайте я вывешу специально в Facebook пост, зайдите в Facebook, там будут реквизиты на сбор украинской армии… Хотите противостоять Путину? Кто что может. Вот вам медицинские рюкзаки, хотите – тепловизоры, хотите – снайперские прицелы. Я для украинской армии отдал 10 тысяч долларов своих личных денег. Для меня это огромная сумма. Я тогда зарабатывал 800 долларов на канале ATR», – клянчил Бабченко.