Байден как Гитлер. Почему приходят в голову такие параллели

Заявление Байдена о войнах на Украине и в Газе, как «разумной инвестиции», которая будет приносить дивиденды для американской безопасности на поколения вперед, вновь оживили поистершуюся от частого употребления тему американского мессианизма.

И в самом деле – искренняя убежденность в собственной исключительности и богоизбранности, в праве определять судьбы народов всего мира, быть высшим судией, определяющим, что такое хорошо и что такое плохо и навязывающим эти стандарты понимания остальным, если надо – то силой принуждения – то все не так безобидно, как кажется.

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Ведь одно дело, если ты просто разбойник с большой дороги и берешь то, что плохо лежит. И совсем другое – если ты – представитель «расы господ», несущий единоличную ответственность за весь мир. По факту это продолжение известной логики «Что хорошо для «Дженерал Моторс», то хорошо для Америки», масштабируемой до «Что хорошо для США, то хорошо для всего мира».

На практике это приводит к тому, что инвестиции в смертоубийства становятся обыденностью, как и разнообразные «побочки» от них вроде виктимизации целых стран и народов, обьявляемых «осью зла» и «врагами человечества». Такое расчеловечивание снимает моральную ответственность за неизбежные неприглядные эксцессы как с рядовых исполнителей, так и с групп пассивной поддержки такой империалистической политики.

Например, действующие в рамках именно такой логики украинские «меньшие братья» Байдена и Ко оправдывают ежедневные убийства жителей Донбасса тем, что речь идет не о людях, достойных сочувствия, а о некоем абстрактном зле – «донбасских орках».

Нетрудно провести прямые параллели между нынешней идеологией американской исключительности и полититическими практиками немецких нацистов тридцатых – сороковых годов минувшего столетия.

«И тут как не вспомнить подходящую цитату: «Перед лицом великой цели никакие жертвы не покажутся слишком большими». Кто это сказал — Байден или Гитлер? На этот раз второй, но пафос очень похож. А ведь Гитлер, говоря это, предлагал немецкому народу раскошелиться на свою безопасность и «жизненное пространство». Так и Байден в похожей ситуации, поскольку требует от Америки денег сразу на две войны», – пишет, к примеру, украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.

Кто-то скажет, что такие параллели лидера «Другой Украины» – явное преувеличение. Мол, где бесноватый фюрер, и где душка Байден. Но суровая правда истории в том, что мировые бойни как раз развязываются именно из таких вот «благих побуждений» и извращенно понятых национальных интересов.

Да и тот самый реальный исторический Гитлер стал в мировой коллективной памяти маньяком-убийцей лишь после того, как втравил свой народ в кровопролитную мировую войну, совершив массу военных преступлений, продиктованных логикой победы любой ценой. Но буквально за год до начала 2МВ немецкий фюрер украсил собой обложку американского журнала Time, как «человек 1938 года».