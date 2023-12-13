Байден: Путину нанесено поражение

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Джо Байден на фоне провала с голосованием за выделение денег Украине попытался подбодрить Владимира Зеленского на совместной пресс-конференции в Вашингтоне.

«То, что Украина выстояла – это уже чрезвычайная победа. Путину нанесено поражение, народ Украины осуществляет отпор планам Путина. США объединили больше 50 стран для помощи Киеву. Украина после этой войны будет гордой, сильной», – разглагольствовал престарелый американский президент, не уточняя, каким образом гигантские жертвы, разрушения и крах экономики делают Украину сильной.

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Байден уточнил, что выделил Зеленскому «утешительные» 200 млн долларов помощи, «но без дополнительных ассигнований мы не дадим возможности украинцам быстро отвечать на вызовы».

«Мы должны, должны, должны доказать, что Путин не прав», – сказал президент США.

«То, что сейчас происходит, неправильно, и используется Россией. Она празднует, когда республиканцы заблокировали помощь Украине. Прокремлевский ведущий шоу сказал: «молодцы, республиканцы!»… История будет жестко судить… Если мы не остановим Путина, мы обречены на опасность для свободы практически повсюду. Потому что Путин не остановится в своих стремлениях получить все, что нужно, силой», – стращал Байден.