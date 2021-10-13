Балканские эксперты: Россия воспользовалась провалом саммита ЕС – Западные Балканы

13.10.2021 11:57 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Прошедший в Белграде юбилейный форум Движения неприсоединения проводился в интересах Москвы.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказал



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«Мероприятие в Белграде, очевидно, было задумано как возможность для России позиционировать себя при помощи Сербии в Движении неприсоединения. Еще одна цель Александра Вучича — снизить роль ЕС в сербско-косовском урегулировании и перенести его в ООН, где Белград рассчитывает на помощь России»», – сказал Вурушич «Коммерсанту».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», хорватский внешнеполитический эксперт Владо Вурушич из издания Jutarnji list, давая оценку присутствию на мероприятии главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Похожего мнения придерживается и белградский эксперт Бошко Якшич.

«Сергею Лаврову приготовили красную дорожку, чтобы он воспользовался неуспехом недавнего саммита ЕС – Балканы и послал Белграду сигнал: не волнуйтесь, альтернатива есть. Сербию приблизят к Москве двумя каналами: поддержкой по Косово и российским газом», – считает Якшич.

Кроме того, издание обращает внимание, что 11 октября, в день открытия в Белграде форума, в Сербии стартовали совместные летно-тактические учения BARS 2021, которые проводят сербская армия и воздушно-космические силы РФ.

«Аббревиатура учений так же красноречива: «Братство авиации России и Сербии», – отмечает газета.

Как сообщал «ПолитНавигатор», руководство косовских сепаратистов объявило, что Сербия проводит Саммит неприсоединения в интересах России.