Бандеризация Украины стартовала с указа Хрущёва – политолог

03.05.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Приход к власти в СССР Никиты Хрущёва ознаменовался массовой амнистией гитлеровских недобитков, в том числе бандеровцев, которые тогда впервые почувствовали свою безнаказанность.

Об этом в эфире «Радио Аврора» заявил российский журналист и политолог Алексей Кочетков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине (не только в Прибалтике – ред.) их тоже оставалось много (гитлеровских недобитков – ред.) У нас непринято этого говорить, на самом деле, несколько волн амнистий прошло. Вещи были такие, просто на сегодняшний день труднообъяснимые, когда в 53, 54-ом году практически все бандеровцы вернулись по домам, никто так до конца и не отбывал те большие сроки, которые им давали в конце 40-х годов.

Они отсидели несколько лет, потом спокойненько вернулись, когда Хрущёв пытался мириться с Западом, когда он стал заигрывать с Аденауэром, вернули эсэсовцев, которые отбывали 20-25-летние сроки, домой в Германию, не понеся никаких наказаний. А потом возник вопрос – вот смотрите, мы хозяев отпустили, а что же холопы сидят? Надо и их тоже отпустить», – рассказал Кочетков.

«Вот, отпустили холопов. И те люди, которые заливали кровью своих же собратьев, таких же, как они – малороссов, украинцев – неважно, как их называть, Украину. Они через 3-4 года вернулись в свои родные сёла и уже были абсолютно чистыми перед Советской властью. Я думаю, в этом тоже был заложен корень, что люди наказания не понесли, выводов никаких не сделали, наоборот – показали своим односельчанам, родственникам, что на самом деле правда-то за ними, получается, раз их не наказали.

Дальше эта бацилла начала распространяться по всей Украине и очень хорошо дала всходы во время распада СССР. Мы с вами помним, как себя повёл Кравчук – первый секретарь ЦК Компартии Украины, который, как выяснилось, что он оказывается бандеровец, он еду в схроны носил и рассказывал, где МГБ засады устраивает. Представляете, этот человек поднялся на самую вершину иерархии», – добавил политолог.