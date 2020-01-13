«Батька» взвинчивает ставки: Белоруссия может отнять собственность «Газпрома»

13.01.2020, Москва, Елена Острякова

Нефтяной спор между Россией и Беларусью может дополниться ещё и газовым.

Об этом в своем телеграмм-канале написал близкий к белорусскому президенту политолог Алексей Дзермант.

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«При продаже белорусских газопроводящих сетей «Газпрому» стороны условились в течение 5 лет постепенно выйти на внутрироссийские цены на газ для Беларуси. Эти договоренности не были выполнены, без учёта «транзитного плеча» Минск покупает российский газ по ценам, установленным для стран Западной Европы», – написал Дзермант.

Он напоминает, что новый газовый контракт на 2020—2024 годы между Беларусью и Россией не заключен, пока действует временное соглашение о поставках газа по расценкам 2019 года.

«Это значит, что уже в ближайшей перспективе страны ожидает виток новых сложных переговоров. В Москве многие рассчитывают на повышение цен для Беларуси, что рассматривается как компенсация издержек от фиаско «Газпрома» в споре с Украиной, в то время как в Минске твердо намерены добиваться снижения цены на российский природный газ.

В качестве одного из крайних аргументов в споре с российской стороной рассматривается вариант национализации газопроводящих сетей, то есть возвращение ранее проданного «Газпрому» предприятия «Белтрансгаз» в собственность белорусского государства», – написал Дзерман.