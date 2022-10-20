БДК «Саратов» разрезан на металл

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Получивший повреждения в результате украинского удара 24 марта по порту Бердянска большой десантный корабль «Саратов» Черноморского флота завершил свою боевую службу – БДК был разрезан на металл.

Военный эксперт Института стран СНГ, капитан I ранга запаса Сергей Горбачев пояснил «ПолитНавигатору», что повреждения, которые получил корабль, не позволяли ему вернуться в строй.

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«Повреждения корабля были очень серьезными. Официальной информации, я думаю, мы не дождемся до окончания боевых действий», – сказал Горбачев.

Он уточнил, что потеря «Саратова» не является критичной для флота – корабль был уже морально устаревшим, а заменить его могут новые БДК:

«Потеря любого корабля, входящего в первую флотскую линию, а «Саратов» был именно таковым, она, так или иначе, сказывается на наших боевых возможностях. Но в данном случае я бы не сказал, что его утрата является критичной. Дело в том, что десантные силы Черноморского флота, мягко говоря, возрастные – нормативные сроки эксплуатации десантных кораблей уже превышают заявленные в спецификации. Тем не менее, все они находятся или в боевом строю, или проходят ремонт… Вместе с тем, на заводе «Залив» в Керчи строятся два универсальных десантных корабля, которые по своим параметрам превышают возможности «Саратова» и любого десантного корабля российского флота».

Напомним, БДК «Саратов» был спущен на воду еще в 1964-м году. Во время украинского удара по порту Бердянска с корабля производилась разгрузка боеприпасов к системам залпового огня. Начался пожар и детонация, для тушения было принято решение о подтоплении БДК.

Повреждения получили и другие стоящие рядом корабли. В частности, БДК «Цезарь Куников», командир которого Александр Чирва погиб.

Во время СВО Черноморский флот также потерял свой флагман – крейсер «Москва», который погиб после пожара недалеко от острова Змеиный.