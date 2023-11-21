Беглый либерал уличил Байдена в сознательном нежелании вооружать Украину

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Отказ Конгресса США голосовать за выделение помощи Украине является для администрации Джо Бадена удобной отговоркой, чтобы не оказывать такую помощь.

Об этом в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву заявил сбежавший в Германию аферист, бывший российский оппозиционер и высокопоставленный госслужащий Альфред Кох, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Например, разрешить европейским союзникам поставлять оружие, которое у них есть, и на которое требуется разрешение США. Известно, что такого рода согласие очень часто задерживается. В частности, на самолеты Ф-16 из Голландии, Дании и других стран. США долго тянули и дали согласие только недавно. Это отложило появление этих самолетов в небе Украины на полгода. Здесь какой Конгресс мешал Байдену?», – сказал Кох.

Он считает, что США могли бы списать 1000 Ф-16, которые хранятся на военных складах, и передать их Украине. Но вместо этого они запрещают Польше передавать даже советские Миг-29.

Кох надеется, что визит министра обороны США Ллойда Остина в Киев совершается не для пиара, а для принятия важных решений на очередной заседании группы Рамштайн, которое намечено на завтра.

«Складывается впечатление, что ссылки на Конгресс, это отговорки самой администрации, где сидят люди, которые просто не хотят победы Украины и практически открыто это артикулируют. Это прежде всего Салливан и Бернс. Поэтому, мне кажется, что визит Остина, который как раз является сторонником Украины, будет посвящен вопросам, как снять такие преграды», – рассуждал Кох.

Между тем, шеф Пентагона Ллойд Остин, находящийся в визитом в Киеве, предупредил президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии у США «волшебной палочки», которая помогла бы ему в конфликте с Россией.