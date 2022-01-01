Беглый либерал: Запад готов заставить Украину забыть о Крыме

01.01.2022  15:09 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
Просмотров:
 
Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Запад готов подтолкнуть Киев к выполнению Минских соглашений и заставить забыть о Крыме.

Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил бежавший из России либеральный экономист Владислав Иноземцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад готов подтолкнуть Киев к выполнению Минских соглашений и заставить забыть о Крыме. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«В данном случае вопрос о Крыме может быть вынесен за скобки. На мой взгляд, если бы сегодня Украине было бы предложено решить вопрос Донбасса, то Запад однозначно смог бы убедить руководство в Киеве на время забыть про Крым. Западу самому было бы выгодно, сохранив этот вопрос так, как сохранялся вопрос с Прибалтикой в советскую эпоху, так или иначе вопрос по Донбассу снять и уменьшить напряженность», – сказал Иноземцев.

При этом он почему-то считает, что Украина обладает достаточной субъектностью, чтобы отвергнуть предложения Запада.

«Что касается вопроса об особом статусе территории, то вы сказали, что Москва не против и Запад «за». Но вы забыли про сам Киев. А это вопрос самый важный, потому что у Киева есть две альтернативы. Первая — признать, что Донбасс потерян, признать его независимость, объявить новую международно признанную границу и с этой позицией  двинуться на Запад, сказав, что у нас нет конфликта, это русская территория, произошла агрессия и так далее.

Это такой ГДР в виде Донбасса с соответствующими историческими последствиями. Это первый вариант.

С другой стороны, это вопрос о том, чтобы получить нейтральный статус и в обмен на него получить Донбасс. Нейтральный статус при автономии Донбасса, при подорванной украинской государственности, при Медведчуке, имеющем право вето на решения в Киеве – это, конечно, полная катастрофа. Мне кажется, в Украине достаточно сил, которые на это не пойдут», – сказал Иноземцев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть