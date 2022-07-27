Беглый змагар заподозрил, что Украина играет «в покер с Лукашенко»
Белорусская оппозиция не воспользовалась шансом создать на Украине «освободительную армию».
Об этом в интервью белорусской службе «Радио Свобода» заявил бежавший в Киев минский ресторатор Вадим Прокопьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я считаю, что мы белорусы дураки, что к этому моменту у нас нет национально-освободительной армии. Мы идиоты. Окно возможностей может открыться завтра, может – через три месяца, достаточно быстро… Мы белорусы как всегда проспали окно возможностей.
Я считал, что достаточно, если несколько пассионарных офицеров появятся в Украине, воспользуются законодательством по интернациональному легиону, подадут сигнал, и белорусы скажут: это шанс, которого мы никогда не могли достичь. Наши пассионарии уже тысячами могли бы служить. К этому моменту у нас могла бы быть уже группировка 5 тысяч человек. Это уже фактор политики», – сказал Прокопьев.
Он считает, что для Запада создание «белорусской освободительной армии» – «дикая идея», поэтому Украина разоружит фейковые белорусские «полки» сразу после окончания боевых действий, но это ошибка.
«Это могло бы стать украинской стратегической задачей. Я считаю, что смена режима в Минске и защита от путинского реванша – это есть стратегическая задача Украины. В Украине нет консенсуса на этот счет. Я не удивлюсь, если они сейчас играют в покер с Лукашенко», – сказал Прокопьев.
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