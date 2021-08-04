Белград поможет Республике Сербской бороться с беспределом Запада

04.08.2021, Белград, Алексей Топоров

Президент Сербии Александр Вучич и сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик обсудили сегодня в Белграде противодействие давлению Запада и Верховного представителя по БиГ на Республику Сербскую.

Об этом сообщает РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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После экстренной встречи Вучич и Додик рассказали представителям прессы о ее итогах. В частности, президент Сербии заявил, что его страна, как гарант Дейтонских соглашений, никогда не согласится с ситуацией, если новый Верховный представитель, как и его преемник, который ввел уголовную ответственность за отрицание липового «геноцида в Сребренице», пойдет на использование исключительных боннских полномочий и решит заменить противостоящее ему руководство Республики Сербской на лоялистов.

«Для Сербии приемлемы только те решения, с которыми согласны и сербы, и хорваты, и бошняки. Так было и так будет, – отметил Вучич. – Навязанные решения ушедшего Верховного представителя в БиГ Валентина Инцко не являются хорошими, их можно было вводить только с согласия всех трех народов БиГ. Сербия выразила готовность уважать Дейтонское мирное соглашение, чтобы сохранить мир и стабильность во всем регионе. Сербия уважает территориальную целостность БиГ, но также и Республику Сербскую в БиГ, и будет продолжать действовать ответственно и серьезно в соответствии с обязательствами».

В свою очередь Милорад Додик сказал, что все, что делает иностранный фактор в его стране направлено на выдавливание сербов в с целью превратить существующие энтитеты в пустую формальность.

«Мы уже ничего хорошего не ждем от Сараево. Я буду говорить об этом постоянно, так что иногда кому-то даже может стать скучно. Когда дело касается Косово, вы видите двойные стандарты, при этом они упорно пытаются задушить нашу идентичность и отнять энтитет. У них желание построить прочную границу на Дрине (границу с Сербией – ред.). Но мы никогда не согласимся с этим».

Также в ходе встречи Вучич и Додик договорились о введении в Республике Сербской с 15 сентября текущего года законов по защите языка и кириллицы, а также тех же образовательных стандартов, что используются в школах Сербии.