Белковский: Путин признает ЛДНР во время Олимпиады в Пекине

23.12.2021  21:20 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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Дзен, Донбасс, Китай, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Спорт, Украина
Новости Украины

После признания Россией республик Донбасса количество жертв из  числа гражданского населения станет меньше.

Об этом в эфире в эфире латвийского видеоблога «И грянул Грэм» заявил российский либеральный политтехнолог Станислав Белковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

После признания Россией республик Донбасса количество жертв из  числа гражданского населения станет меньше. Об...

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«Ни к каким войнам с большими жертвами Путин не готов. Он готов к спецоперациям – признать ЛНР и ДНР он может, это ничего не меняет. И сегодня Украина не контролирует эти территории, она не будет их контролировать и впредь.

Это не требует больших боевых действий, какие-то жертвы будут, но они происходят там каждый день в районе линии соприкосновения, как раз их будет меньше после признания. Это типичный сценарий, который был применён по отношению к Абхазии и Южной Осетии в 2008 году», – отметил он.

«Тем более грядёт Олимпиада в Пекине, которая была и тогда, тогда была летняя Олимпиада, сейчас зимняя. А Владимир Путин по типу мышления такой человек, который считает – что получилось в прошлом, такой же сценарий с высокой долей вероятности может реализоваться в настоящем и будущем. Как раз во время олимпиады в Пекине хорошо бы всё это дело и провернуть», – заключил Белковский.

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