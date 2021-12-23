Белковский: Путин признает ЛДНР во время Олимпиады в Пекине

После признания Россией республик Донбасса количество жертв из числа гражданского населения станет меньше.

Об этом в эфире в эфире латвийского видеоблога «И грянул Грэм» заявил российский либеральный политтехнолог Станислав Белковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ни к каким войнам с большими жертвами Путин не готов. Он готов к спецоперациям – признать ЛНР и ДНР он может, это ничего не меняет. И сегодня Украина не контролирует эти территории, она не будет их контролировать и впредь.

Это не требует больших боевых действий, какие-то жертвы будут, но они происходят там каждый день в районе линии соприкосновения, как раз их будет меньше после признания. Это типичный сценарий, который был применён по отношению к Абхазии и Южной Осетии в 2008 году», – отметил он.