Белорусизаторы пока проигрывают – соцопрос

31.05.2019, Москва, Елена Острякова

Почти 80% белорусских студентов ощущают себя частью русского народа и Русского мира.

Такие данные исследования Института социологии НАН Белоруссии опубликованы в монографии доцента кафедры экономической социологии Белорусского госуниверситета Ирины Лашук.

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На вопрос, о ком вы могли бы сказать «Это – мы», 50% белорусских студентов ответили, что идентифицируют себя с гражданами России, и 28% — с теми, кого можно отнести к Русскому миру.

«Эти данные нельзя интерпретировать так, что белорусские студенты хотят стать гражданами Российской Федерации, но они чувствуют схожесть, общность с группой «граждане Российской Федерации». Это не значит, что они хотят переехать в Россию», – пояснила Лашук полученные данные белорусской редакции «Радио Свободы».

По ее словам, в опросе приняли участие в большей степени студенты гуманитарных направлений. Также она говорит, что пророссийские настроения — это не результат работы СМИ РФ, поскольку студенты предпочитают белорусские медиа.