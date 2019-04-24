Белоруссия пытается вынудить Россию возобновить поставки нефти на Украину?

24.04.2019, Москва, Елена Острякова

Украинские власти подозрительно синхронно с Минском раздувают скандал вокруг возникшей технической проблемы – выявлением загрязнений в российской нефти, поставлявшейся на белорусские НПЗ. Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Алексей Мартынов.

«Этот скандал с загрязненной нефтью странным образом совпал с жестким распоряжением российского правительства о запрете экспорта российской нефти на Украину. Как известно, добрая половина, если не больше, этих поставок шла через Беларусь. Может быть, это и случайное совпадение. Загрязнение нефти — это технический момент, который устраняется. История слишком раздута», – сказал Мартынов.

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Он не исключил, что нагнетание страстей в СМИ со стороны белорусских чиновников может быть элементом шантажа.

«Это похоже на шантаж. Я не очень понимаю, в чем его смысл. Но явно создается медийный хайп, чтобы что-то попросить», – сказал Мартынов.

19 апреля «Белнефтехим» заявил, что по трубопроводу «Дружба» на Мозырский НПЗ поступает нефть из РФ, загрязненная хлорорганикой. Российская «Транснефть» признала проблему. Три дня специалисты двух стран вели спокойные переговоры, но с понедельника информационная политика в Белоруссии изменилась.

Было объявлено об остановке экспорта светлых нефтепродуктов, о вышедшем из строя оборудовании на Мозырском НПЗ, о падении объемов производства на втором НПЗ «Нафтан», о привлечении к разрешению конфликта экспертов из Евросоюза.

Кроме того, белорусские чиновники заявили, что ведут переговоры с портами Литвы и Латвии о покупке нефтетерминала как для экспорта нефтепродуктов, так и для импорта альтернативной (нероссийской) нефти. Белоруссия рассчитывает до конца 2019 года начать импорт нефти по новым маршрутам.