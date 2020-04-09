09.04.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Кризис, Медицина, Общество, Политика, Россия, Скандал
Просмотров:

Белоруссия требует от «Газпрома» снизить цену на газ втрое




Белоруссия инициировала перед российской энергетической компанией «Газпром» вопрос о снижении цены на поставляемый природный газ в 2020 году.

Об этом министр энергетики Виктор Каранкевич заявил на заседании белорусского парламента, передает корреспондент «ПолтиНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В настоящее время прослеживается ярко выраженная динамика снижения мировых цен на энергетические ресурсы, в том числе на природный газ.

В данных обстоятельствах белорусской стороной инициирован перед ПАО „Газпром“ вопрос о пересмотре цены на поставляемый в 2020 году в Беларусь природный газ.

В качестве одного из механизмов пересмотра предложена возможность покупки определенных объемов газа на биржевых площадках по конкурентным ценам», – сказал Караневич.

Ранее в интервью телекомпании «Мир» президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает справедливой цену 45 долларов за тысячу кубометров. Сейчас газ поступает в Белоруссию по цене 127 долларов за тысячу кубометров.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть