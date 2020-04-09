Белоруссия требует от «Газпрома» снизить цену на газ втрое

09.04.2020, Москва, Елена Острякова

Белоруссия инициировала перед российской энергетической компанией «Газпром» вопрос о снижении цены на поставляемый природный газ в 2020 году.

Об этом министр энергетики Виктор Каранкевич заявил на заседании белорусского парламента, передает корреспондент «ПолтиНавигатора».

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«В настоящее время прослеживается ярко выраженная динамика снижения мировых цен на энергетические ресурсы, в том числе на природный газ.

В данных обстоятельствах белорусской стороной инициирован перед ПАО „Газпром“ вопрос о пересмотре цены на поставляемый в 2020 году в Беларусь природный газ.

В качестве одного из механизмов пересмотра предложена возможность покупки определенных объемов газа на биржевых площадках по конкурентным ценам», – сказал Караневич.

Ранее в интервью телекомпании «Мир» президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает справедливой цену 45 долларов за тысячу кубометров. Сейчас газ поступает в Белоруссию по цене 127 долларов за тысячу кубометров.