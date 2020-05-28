Белоруссия: Выборы обреченных

28.05.2020, Минск, Эльвира Мирсалимова

Белорусская оппозиционная пресса представляет ситуацию так, будто вся страна воодушевленно собирает подписи за альтернативных действующему президенту кандидатов. Различные сайты выдают свои онлайн-опросы за репрезентативную социологию, согласно которой в лидеры электоральных симпатий уверенно рвется экс-банкир Виктор Бабарико.

Однако «с земли» все видится несколько иначе. Наш автор из Витебска Эльвира Мирсалимова пишет, что выбранная властью тактика игнора Бабарико приносит свои плоды. Этому способствует активность блогера Сергея Тихановского, на широко транслируемые акции которого, оказывается, специально свозят народ.

Своим взглядами на кампанию Мирсалимова поделилась с «ПолитНавигатором».

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После того, как сильный и понятный кандидат Олег Гайдукевич неожиданно для многих снялся с президентских выборов, избирательная кампания в Беларуси перешла в жанр площадных представлений с «петрушками».

Гайдукевич – лидер Либерально-демократической партии Беларуси, одной из крупнейших в стране. По сути, партия является политизированным бизнес-сообществом.

Гайдукевич выступает за интеграционный союз с Россией, потому его выход из предвыборной гонки оставляет лишь одного «пророссийского» кандидата – Лукашенко. Но, как все понимают, Лукашенко такой же «пророссийский», как и «лётчик-космонавт».

Главным соперником действующего президента преподносят банкира Виктора Бабарико. И многие задавались вопросом: как же власть его нейтрализует?

Виктор Бабарико.

Но сейчас понятно, что его будут «мочить игнором» и накачкой внимания к другим спойлерам. Так и происходит – интерес к Бабарико теряется, исчезла его таинственная привлекательность.

Флешмобы не зря считают инструментом манипуляций. На Украине политтехнологи порезвились вволю: хочешь – прыгай до одурения, хочешь – ходи с дуршлагом на башке. В Белоруссии такое до сих пор не прокатывало.

Но вот и на нашем электорате опробовали технологию «протеста с тапком». Малоизвестный блогер Тихановский призывает поклонников приходить на сбор подписей в пользу своей жены, прихватив домашнюю обувь. Мол, Лукашенко – это таракан, которого нужно прихлопнуть.

Выстроились очереди, желающих подписаться. Людей отовсюду свозят на микроавтобусах, обеспечивая массовость и нужную картинку для фото и видео.

Власти не мешали. Потому что это карусельное действо отвлекает внимание от банкира Бабарико, айтишника Цепкало и прочих более содержательных персонажей.

Недавно Тихановский и ещё одна претендентка на кандидатство Конопацкая дуплетом провели акцию в Витебске – в одном и том же месте, в одно и то же время. Но автобусы не доехали… И оказалось, что пришло лишь несколько человек, к которым присоединились случайные прохожие.

Блогер Тихановский.

Думаю, это только пока. Потом автобусы доедут, массовость создадут, картинку сделают. И про Бабарико с Цепкало все забудут. А «случайных девушек» просто сольют.

Теперь о «Бацьке». Падение уровня жизни в стране очевидно. Предприятия переходят на сокращённые графики работы. У целых отраслей, производств и видов услуг – кризис. Людям выплачивают всё меньше, реальный доход населения падает. Недоплаты, урезания, сокращения уже не скроешь. Люди жалуются, демонстрируя платёжки. Например, зарплаты на белорусской железной дороге упали до $150. А это была традиционно наиболее высокооплачиваемая работа. Зарплата не изменилась лишь у чиновников и силовиков.

По прогнозам Всемирного банка страну ожидает самый масштабный экономический спад за последние четверть века.И тут бы самое время начать продвигать застопорившиеся интеграционные процессы с Россией, но нет, Лукашенко, напротив, усиливает антироссийскую риторику в духе «россияне нас нагибают, ставят в позу, выкручивают руки».

Белорусские придворные фрейлины-политологи на всех углах кричат, что альтернативы Лукашенко нет. Ибо если придёт к власти оппозиция, то всем не поздоровится.

На самом деле придёт оппозиция к власти – произойдёт быстрый слом системы, резкий обвал и обнищание. Останется Лукашенко – всё тоже самое пройдёт «медленно и печально».