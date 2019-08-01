01.08.2019, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Выборы, Политика, Украина
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Белорусский секрет стабильности – выборы по старинке

Белоруссии не грозит украинский сценарий выборов, переходящих в Майдан.

Об этом телеканалу «Беларусь 1» заявила председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте подумаем о ценовой составляющей. У нас это кандидату в депутаты не стоит ничего, кроме моральных издержек и, может быть, каких-то затрат, связанных с переездами, и созданием небольшого личного финансового фонда, из которого он будет готовить листовки. В России и в Украине в агитацию вкладываются большие деньги, работают политтехнологи. Они должны отрабатывать свой хлеб.

Создается соответствующий информационный продукт, который подавляет избирателя.
У нас деньги вкладываются в выборы минимальные, и работают у нас общественники в свободное от работы время, по старинке, не прибегая к особым информационным технологиям. Поэтому избирательная кампания у нас очень традиционная, консервативная. Может, это кажется скучным, но это не создает суеты и позволяет избирателю спокойно без всяких дней тишины определиться с выбором. Его не подавляют», – сказал Ермошина.

7 ноября в Белоруссии состоятся выборы в Совет Республики, 17 ноября – в Палату представителей. Выборы проводятся по мажоритарной системе.

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