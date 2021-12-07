Белорусы Украины требуют от Зеленского прекратить эскалацию на границе

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Новости Украины

В Киеве несколько десятков белорусов, проживающих на Украине, устроили под посольством Белоруссии митинг.

Они обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не нагнетать ситуацию на границе с Белоруссией, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Люди вышли на акцию с флагами Белоруссии и плакатами «Белорусы и украинцы братья», «Нет войне», «Белорусы и украинцы за мир». Также митингующие скандировали «Белоруссия и Украина за мир».

«Мы собрались, чтобы заявить, что не нужно эскалации, не нужно войны. Это не нужно ни украинскому, ни белорусскому народу. Как граждане Украины, мы обращаемся к президенту Зеленскому – не нужно нагнетать ситуацию о войне. Никакой войны не будет, потому что народы не хотят войны. Не нужно посылать вертолёты, чтобы пересекать границы. И не нужно танцевать под дудку западных кураторов, которые толкают нас на противостояние», – сказал глава белорусской общины «Сябры Волыни» Михаил Кононович.

Напомним, ранее украинский военнослужащий Василий Румак о публиковал видеозапись расстрела безоружных мигрантов, пытавшихся прорваться на Украину с территории Белоруссии через зону отчуждения Чернобыльской АЭС. Вскоре администрация американской соцсети «Фейсбук» заблокировала запись.

Позже в Москве заявили , что украинские военные посчитали возможным расстрелять безоружных мигрантов на границе с Белоруссией, потому что до этого на протяжении нескольких лет делали то же самое в Донбассе.