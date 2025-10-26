Бен Ходжес: «Проиграем на Украине – ВСУ вступят в Красную Армию»

26.10.2025 16:15
Украина потерпит поражение только в том случае, если в противостоянии с Россией проиграет коллективный Запад.

Об этом на канале «Силиконовый занавес» заявил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я могу себе представить ситуацию, похожую на 1917 год, но мне много раз говорили люди, которые действительно знают Россию, что вы недооцениваете их готовность и способность терпеть лишения.

Возможно, потому что у них этого не так много, я имею в виду, что их отправная точка настолько низка, что это не совсем то же самое, как если бы вы попросили лондонцев или жителей Вашингтона терпеть лишения. Трудно представить, что они будут это делать бесконечно, если только их не заставят это делать», – рассуждал американец.

«И, конечно, я беспокоюсь о том, что если Украина потерпит поражение, а это произойдёт только в том случае, если мы потерпим поражение, то десятки тысяч украинских солдат, которые прошли обучение, будут вынуждены вступить в Красную Армию со своим снаряжением.

Те, кто не смог сбежать или выбраться оттуда, тоже будут поглощены российскими формированиями. Это ещё один негативный результат, если мы позволим Украине потерпеть поражение», – вещал Ходжес.

