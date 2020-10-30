«Без СССР Украина бы купалась в дерьме!» – переполох в киевской ТВ-студии

30.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Продолжая декоммунизацию и дискриминацию русскоязычного населения, Киев рискует вслед за Крымом потерять ещё ряд территорий.

Об этом в эфире телеканала «Магнолия» заявил позвонивший в студию телезритель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я всё думаю, почему в нашей стране пропадают экономика, предприятия, и всё прочее. Оказывается, это декоммунизация у нас, вот в чём дело. Я так понял.

Фарион говорила всем русскоязычным уезжать в Россию. И ещё сам президент предлагал депутату уехать в Россию. Мы так досоветуемся. Мы Крыму досоветовались – а они уехали, и территорию свою забрали.

Поедут депутаты, и избиратели за ними подтянутся, со своими территориями. Такие советы нельзя давать», – сказал мужчина.

Также телезритель отметил, что Украина до сих пор может кое-как выживать только благодаря советскому наследию.

«Я хотел бы сказать, что вы очень неправы. Любая история, даже если она плохая – это их история. И исключить её никак нельзя. Кто-то ей поклоняется, кто-то, может быть, плюёт в её сторону. Но эта история наша, не чья-нибудь. Но то, что вы делаете (отрекаясь от этой истории и проводя декоммунизацию – прим. ред.) – вы просто сами себя закапываете в землю.

И не надо нам говорить, что это плохое. Мы сейчас на остатках этого плохого живём. Понимаете, запас прочности какой у советских предприятий, и всего, что осталось от советов. Если бы не этот запас прочности, мы бы уже давно здесь купались в дерьме, уже мосты валятся, и всё прочее», – добавил телезритель.

В ответ пропагандистка Янина Соколовская подчеркнула, что «история не знает сослагательного наклонения», и добавила, что СССР якобы только грабил Украину.

«История, к сожалению, не знает сослагательного наклонения. Такого жесткого советского режима не было, к примеру, в Польше – Польша витрина Евросоюза. Такого жесткого советского режима не было в ГДР – ГДР подтянулось в ФРГ.

А говорить о том, что мы так прекрасно живём, потому что у нас остатки советского прошлого – так это советское прошлое прибило лопатой всё наше культурное развитие, всё наше научное развитие. Всех вытащили в Москву. А то, что нам осталось – это были крохи», – резюмировала пропагандистка.

Телеведущему пришлось осаждать разошедшуюся Соколовскую, заявив, что тема сегодняшнего эфира другая.