Бежавший в Киев пропагандист Семена: Отрубить Крыму всё! Спасём Константинополь!

26.02.2020, Киев, Игорь Петров

Водная, транспортная и энергетическая блокада Крыма были правильными «санкциями» со стороны Украины, теперь эти санкции надо усиливать.

Об этом на форуме Age of Crimea в Киеве заявил недавно выехавший с полуострова журналист американского подрывного «Радио Свобода» Николай Семена, который ранее был осужден в РФ за призывы к оспариванию российского статуса Крыма.

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«Санкции против оккупанта должны быть чувствительными. Они должны значительно ограничивать возможности оккупантов. Например, закрытие Северо-Крымского канала – это была действительно действенная функция, действенная санкция. Они от этого не могут оправиться и сейчас. Действительно. Природа не дала Крыму иного способа обводнения, обеспечения Крыма водой кроме как из Днепра.

За то время, пока я был в Крыму, уже будучи осужденным, я наблюдал как бешено они искали выход из водной проблемы. Они разрабатывали проекты переброса воды из рек Кубани и Дона, но эти проекты были не оправданными, и они сосредоточились на извлечении воды из недр, что приносит очень большой экологический вред.

Очень действенной санкцией была гражданская блокада. Значительной санкцией было отрезание Крыма от электроснабжения. Все это сыграло свою роль.

Разрабатывается еще несколько проектов усиления санкций, я буду их тоже отстаивать. Усиления до того, что они сделают невозможным существование военных частей в Крыму, функционирования государственных органов в Крыму и т.д. Санкции должны быть чувствительными», – сказал Семена.

Он также заявил на форуме, что Россия хочет захватить Константинополь.

«Я хочу акцентировать, что целью России не является Крым. Целью России не является даже Украина. Уже давно в Российской империи был разработан «греческий проект», то есть захват Константинополя и проливов Средиземного моря. Это и сегодня является целью Российской империи. Никакое умиротворение агрессора не поможет», – сказал Семена.