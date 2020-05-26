Безработные боевики превращают Украину в гитлеровскую Германию
Происходящие сегодня на Украине акции праворадикалов и вернувшихся с фронта нетрудоустроенных боевиков напоминают события в Европе, приведшие к появлению нацизма.
Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
Эксперт подчеркнул, что участие в уличных акциях уже стало работой для многих «ветеранов».
«Что касается активистов, тут в чем проблема? Появились сейчас и будут все больше появляться на фоне кризиса труда, увеличения безработицы, остановки экономики лишние социальные группы. Особенно среди молодежи. Куда им идти? Тем более, многие на работу и не хотят идти, у них есть своя работа – бегать по улицам и заниматься чем угодно.
И их будет больше, этих безработных. Это напоминает мне плохие ассоциации с 30-ми годами ХХ столетия, когда безработная молодежь, особенно ветераны, пришедшие с войны, Первой мировой войны, не нашедшие работу, фрустрированные разного рода поражениями и другими катаклизмами, занялись тем, что называется уличными разборками с политическим привкусом», – заявил Карасев.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.