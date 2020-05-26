Безработные боевики превращают Украину в гитлеровскую Германию

26.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Происходящие сегодня на Украине акции праворадикалов и вернувшихся с фронта нетрудоустроенных боевиков напоминают события в Европе, приведшие к появлению нацизма.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт подчеркнул, что участие в уличных акциях уже стало работой для многих «ветеранов».

«Что касается активистов, тут в чем проблема? Появились сейчас и будут все больше появляться на фоне кризиса труда, увеличения безработицы, остановки экономики лишние социальные группы. Особенно среди молодежи. Куда им идти? Тем более, многие на работу и не хотят идти, у них есть своя работа – бегать по улицам и заниматься чем угодно.

И их будет больше, этих безработных. Это напоминает мне плохие ассоциации с 30-ми годами ХХ столетия, когда безработная молодежь, особенно ветераны, пришедшие с войны, Первой мировой войны, не нашедшие работу, фрустрированные разного рода поражениями и другими катаклизмами, занялись тем, что называется уличными разборками с политическим привкусом», – заявил Карасев.