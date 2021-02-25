Безжалостный убийца сербской семьи стал «уважаемым ветераном» в Хорватии

25.02.2021, Загреб, Алексей Топоров

Спустя 29 лет после убийства сербской семьи Радосавлевичей Документально-иформационный центр «Веритас» обратил внимание на то, что правосудие Хорватии классифицировало это преступление как криминальное, а не военное.

При этом родственники убитых не смогли добиться справедливости в хорватских судах, но были вынуждены оплачивать судебные издержки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Правозащитный Документально-иформационный центр «Веритас» напомнил о том, что 25 февраля 1992 года в Даруваре боевик хорватской «военной полиции» Йожица Мудри в 19:15 явился в дом Радосавлевичей, где находились 36-летний хозяин Раде, его жена – 32-летняя Йованка и их двое сыновей – четырнадцатилетний Деян и десятилетний Ненад.

После долгого разговора, который занял несколько часов, подробности и обстоятельства которого неизвестны, Мудри выпустил в членов семьи одиннадцать пуль. Поскольку и после этого Деян еще подавал признаки жизни, тот восемь раз ударил юношу в грудь и живот кухонным ножом. После чего заминировал комнату и подорвал.

Также убийца забрал из дома видеомагнитофон, который впоследствии подарил своей подруге Таяне Билян.

Йожица Мудри 7 января 1994 года было приговорен судом хорватского Беловара к 13 годам заключения, впоследствии Верховный суд увеличил этот приговор до 15 лет. При этом деяния убийцы не были квалифицированы как военные преступления.

Йожица Мудри

Также он был признан единственным виновным, несмотря на то, что по его же показаниям, его командир Мирослав Губерович приказал ему «сегодня вечером устранить этот смрад». А также дал автомобиль и еще одного боевика – Мирослава Муниса, чтобы тот показал дом семьи Радосавлевичей.

Отец убитого Раде – Петар Радосавлевич, и сестра убитого – Милица подали иск против Хорватии о возмещении ущерба. После того как Петар умер, просьба сестры Милицы была полностью отклонена судом в Беловаре, который постановил, что она должна возместить государству Хорватии судебные издержки в размере около 25 тысяч евро, поскольку она проиграла иск.

В постановлении суда от 2007 года говорится, что сестра Милица не имеет права на компенсацию, потому что она не жила со своим братом и его семьей на момент ее смерти, а также то, что она не имеет права на компенсацию морального вреда как наследница отца.

При этом отмечается, что отсидев срок Йожица Мудри сейчас проживает в том же Даруваре, считается там уважаемым человеком и «ветераном Отечественной войны» и при встрече с Милицей не упускает случая рассмеяться ей в лицо.

Документально-иформационный центр «Веритас» считает убийство сербской семьи одним из самых чудовищных преступлений войны 90-х, наряду с другими аналогичными преступлениями, и призывает классифицировать его, как военное преступление.