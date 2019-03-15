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15.03.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Вооруженные силы, Коррупция, Криминал, Политика, Украина
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Билецкий угрожает заняться бесполезными «бронепароходами» Порошенко

Украинская армия и оборонная сфера погрязли в масштабной коррупции и хищениях.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию “Апостроф” заявил основатель неонацистского полка “Азов”, депутат Верховной рады Андрей Билецкий.

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По его словам, несмотря на крики власти о новой армии, нового в ВСУ – только увеличение объемов краж.

“Стоит также отметить, что “Национальный корпус”, и я лично, не собираемся сосредоточиться исключительно на теме Свинарчуков. Здесь вопрос в том, чтобы власть, генпрокурор, военный прокурор, НАБУ обнародовали все дела хищений в военной сфере, все дела хищений горюче-смазочных материалов, закупки одежды и экипировки, все дела хищений по типу закупки никому не нужных порошенковских “бронепароходов”, которые мы потеряли в Керченском проливе. Если эта гангрена раскрылась, то ее надо вычищать полностью, а не останавливаться только на Свинарчуках”, – сказал Билецкий.

Напомним, что сейчас Нацкорпус проводит антипорошенковские акции, требуя посадить близкого к президенту экс-замглавы СНБО Олега Гладковского (Свинарчука) за хищения в оборонной сфере.

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