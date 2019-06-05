Билецкий: Украину ждет война и позор

05.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский «бежит по граблям», разложенным его предшественником Петром Порошенко.

Об этом в блоге на сайте «Украинская правда» пишет лидер боевиков из неонацистского полка «Азов» и «Национального корпуса», депутат Верховной рады Андрей Билецкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам националиста, впереди Украину ждет «позор и война».

«Петр Порошенко июнь 2014-го начал с одностороннего прекращения огня. Вслед за этим он назначил Леонида Кучму главным переговорщиком. За этим шагами наступили большие потери, ослабление военных позиций и как следствие – потеря Донецка и Луганска. С чего начинает июнь 2019-го новый президент? С неформального распоряжения о запрете стрелять, а потом сразу возвращает с политической пенсии Леонида Кучму. Как и 5 лет назад, первые итоги – укрепление тактических позиций сепаратистов и вчерашние потери.

Мирный план Порошенко увенчался подписанием Украиной позорных минских соглашений, которые узаконили фактический раздел страны, не дав ни мира, ни возвращения контроля над территориями. Первые шаги Зеленского – это полное дежавю. Результат будет тот же: усиление сепаратизма. Ожидается легализация в украинском правовом поле оккупационной администрации и боевиков. Это может произойти в обмен на временное прекращение огня и возвращение заложников. Тактические уступки приведут к стратегическим поражениям: после позора мы снова получим войну», – пишет Билецкий.