Бизяев: Зеленскому тяжело будет принять лукашенковских мигрантов

Новости Украины

Мигрантов, которые пытаются перейти границу между Белоруссией и Польшей, вряд ли удастся перенаправить на Украину, как того хотят некоторые европейские политики.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический аналитик Руслан Бизяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока что в основном все будет происходить в русле политической антилукашенковской риторики. Что же касается поворота беженцев, то к этому не создано ни одной предпосылки. То есть, развернуть этих беженцев в Украину теоретически можно, но практически, учитывая, какой был страшный скандал по поводу приема афганских беженцев, эта ситуация еще больше создаст проблемы власти, особенно в южных регионах. Думаю, постараются этого избежать, переведя всю риторику в политическую плоскость. Пока что Украина остается в русле антилукашенковской политики, и я пока не вижу смены этого вектора», – рассуждает эксперт.