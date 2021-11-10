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10.11.2021 20:29
(Мск), Киев,
Игорь Петров
 
Белоруссия, Дзен, Конфликт, миграция, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал, Украина
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Бизяев: Зеленскому тяжело будет принять лукашенковских мигрантов

Новости УкраиныМигрантов, которые пытаются перейти границу между Белоруссией и Польшей, вряд ли удастся перенаправить на...

Мигрантов, которые пытаются перейти границу между Белоруссией и Польшей, вряд ли удастся перенаправить на Украину, как того хотят некоторые европейские политики.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический аналитик Руслан Бизяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока что в основном все будет происходить в русле политической антилукашенковской риторики. Что же касается поворота беженцев, то к этому не создано ни одной предпосылки.

То есть, развернуть этих беженцев в Украину теоретически можно, но практически, учитывая, какой был страшный скандал по поводу приема афганских беженцев, эта ситуация еще больше создаст проблемы власти, особенно в южных регионах.

Думаю, постараются этого избежать, переведя всю риторику в политическую плоскость. Пока что Украина остается в русле антилукашенковской политики, и я пока не вижу смены этого вектора», – рассуждает эксперт.

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