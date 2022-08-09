Болгары поднялись против поставок оружия на Украину

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Новости Украины

В Болгарии назревает масштабное гражданское противостояние, связанное с вскрывшимися подробностями о поставках оружия на Украину.

Долгое время в болгарском парламенте шли дебаты на тему помогать ли поставками оружия Украине, во время проведения российской Специальной военной операции. В роли «ястребов» выступали соратники уже отправленного в отставку премьера Кирила Петкова, известного своей агрессивной русофобской позицией.

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Среди активных оппонентов Петкова была лидер болгарских социалистов (БСП) Корнелия Нинова, занимавшая до недавнего времени ключевой пост министра экономики промышленности Болгарии. Она призывала к нейтралитету и пыталась предстать перед местными избирателями в образе «голубя мира». Прозвучавшие недавно разоблачения развеяли этот миф…

Разоблачения на брифинге для СМИ подоспели от бывшего главы болгарской оружейной компании «Кинтекс» Александра Михайлова.

«Только за первые 4 месяца после начала войны в Украину было вывезено 4200 тонн оружия за подписью Корнелии Ниновой. Вооружение выгружено в аэропорту Жешов в Польше, в 70 км от границы с Украиной. На этом фоне заявление госпожи Корнелии Ниновой о том, что она не знает, куда направляется болгарское оружие, является не только несостоятельным заявлением, но и оскорбительным для болгарских граждан»!

Болгарское онлайн – радио DruschbaFM высказалось ещё более определенно:

«Корнелия Нинова подписала разрешения на отправку оружия в Украину. Соответственно, она несет ответственность за убитых мирных жителей Донбасса из болгарского оружия…»

Следует добавить, что Болгария стала ещё и транзитным центром для поставок вооружений на территорию Украины! Об этом пишет журналистка из Софии Теди Ангелова на сайте ефир.инфо.

«По данным источников, в Болгарии налажен процесс поставки вооружений как для ВСУ, так и в рамках усиления восточного фланга НАТО. Чуть больше недели назад в порт Бургас прибыл корабль с бронетехникой, в том числе не менее 20 танков M1 Abrams, которые после выгрузки были отправлены на военные базы НАТО в регионе. До разблокирования украинских портов на Черном море военная помощь осуществлялась через порты Румынии или Болгарии с последующей отправкой по железной дороге через Дорнешты или Молдову. Действует и воздушный коридор: американские транспортные самолеты C-130 Hercules приземляются на авиабазе Безмер 2-3 раза в неделю. Географическое положение Болгарии позволяет стране быть транзитным узлом для поставок Байрактаров из Турции, незаметного усиления сил США и НАТО в Косово, а также тайной переброски оружия на юг Украины», – указывает Ангелова.

Для болгарского общества эти новости стали настоящим шоком, тем более что результатом недавних прений в Народном собрании Болгарии было решение ограничиться только ремонтом (!) поврежденной украинской техники.

Еще большее недоумение у болгар вызвало то, что за поставками оружия стояла лидер местных социалистов, партии, которая позиционирует себя как наследница Коммунистической партии Болгарии.

Оказывается, можно на словах ратовать за братскую дружбу с Россией, а на деле, поставлять оружие врагам, той же России!

Подобное двуличие, с большой долей вероятности, очень дорого обойдется Корнелии Ниновой и её партии (БСП) на предстоящих в октябре парламентских выборах. Среди партийных функционеров БСП все чаще обсуждается возможность смены нынешнего лидера.

Дело в том, что настроения среди болгар, которым очень скоро предстоит избирать новое руководство страны, совсем не на стороне тех, кто пытается втянуть Болгарию в военный конфликт между РФ и НАТО, на территории Украины.

Болгары активно заявляют свою позицию на многочисленных манифестациях. Есть мнения как «за», так и «против». Однако расклад и соотношение сил в болгарском обществе можно легко проиллюстрировать фотографиями только двух митингов в Софии. На первом снимке те, кого принято называть русофобами, а теперь еще и украинолюбами.

Вторая фотография запечатлела массовый протест в болгарской столице против участия страны в поддержке Украины и передачи ей вооружений.

Несомненно, свои предпочтения болгары выскажут на предстоящих выборах. По мнению местных политических аналитиков, «оружейный скандал» может привести к тому, что одной из ведущих политических партий Болгарии – БСП – трудно будет обеспечить себе даже минимальное представительство в Народном собрании…

Желание заработать на войне, на чужой крови, скверная идея. Неминуемое позорное поражение на следующих выборах, ещё не самое большое наказание за подобные масштабные аферы.