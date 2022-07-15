Большая стройка в Новороссии вытянет металлургию и леспром РФ

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Восстановление ЛДНР обеспечит спрос на продукцию российской черной металлургии.

Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил утвержденный вице-премьером министр минпромполитики Денис Мантуров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Спрос на черную металлургию обеспечит работа по восстановлению пострадавших республик и внутренние российские инфраструктурные стройки. Аналогичным образом это отразится на потребностях в строительно-дорожной технике. Мы также ориентируем леспром и металлургию на план по удержанию темпов возведения жилой недвижимости. Это вытягивающая отрасль для отечественных стройматериалов», – сказал Мантуров.

По его словам, несмотря на профицит промышленных мощностей, планируется запуск законсервированных строительных предприятий.