Болтуны Зеленского умудрились провалить даже интеграцию армии в НАТО

22.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Проблемы совместимости ВС Украины с вооружёнными силами стран НАТО никуда не денутся, пока президент Украины Зеленский будет назначать в сектор обороны генералов, которые по своему уровню едва дотягивают до подполковников.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, полковник СБУ в запасе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дело в том, что у нас в стране есть миф о том, что увеличение финансирования приведет нас к получению Плана действий по членству в НАТО, – это миф. Нас приведет к получению ПДЧ – это оперативная, административная, материально-техническая совместимость наших вооруженных сил с вооруженными силами стран НАТО, а это есть большая проблема.

Привожу пример: за президентства Зеленского его министры Загороднюк и Таран не приняли ни одного стандарта стран НАТО – STANAG Standardization Agreement, которые приближают нас к оперативной, административной, материально-технической совместимости.

В отношении президента Порошенко скажу, он принял 86 STANAG.

К большому сожалению, президент Зеленский окружил себя, сектор обороны и безопасности, людьми, как называют, взводно-ротного мышления. То есть, люди, которые подполковники, все сейчас на должностях генералов армии. Они как, кто в армии служил, когда лейтенант пришел и говорит – я сейчас всех «побежу» или «победю», или тому подобное. А для этого надо академию закончить, надо пройти должности командира роты, батальон, бригады, корпуса, генштаб – вот тогда ты понимаешь. Так вот, а эти люди они не очень понимают», – сокрушается Стариков.