Бортник описал апокалипсические последствия разгрома Украины для Запада

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В случае разгрома Украины страны-соседи начнут массово покидать НАТО, как в конце Второй мировой войны государства выходили из гитлеровского союза, Россия стремительно продолжит расширение империи, а на Балканах начнётся «сербский реванш».

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Эксперта попросили прокомментировать публикацию в газете Bild о том, что германская армия готовится к вооруженному конфликту против России, что «следует из секретного документа» Минобороны Германии о начале соответствующих учений.

«Если Украина коллапсирует как государство, дальше проблема будет стран Балтии, Польши. Причём, этот коридор на Калининград может идти и через Польшу, и через Балтию. Он может вообще не идти. Если Украина коллапсирует, Россия достигает каким-то образом своих целей, первая проблема возникает для Молдовы, скорее всего, это государство прекратит своё существование как независимое государство. Потом возникнет проблема для Балкан и Балтии одновременно. То есть Россия начнёт продвигаться на Балканы. Там, скорее всего, вспыхнет новая Югославская война. Сербский реванш мы будем наблюдать. Возникнет проблема на Балтике, и возникнет проблема с созданием сухопутного коридора в Калининград», – сказал Бортник.

Однако изменения затронут не только европейский театр.

«Ситуация обострится и на кавказском, и на среднеазиатском фронте. Там Россия попытается восстановить абсолютный контроль над среднеазиатскими республиками. Сейчас они находятся под её влиянием, но позволяют себе вольности разные – Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, но не Киргизия, она сегодня глубоко в сфере российского влияния. И обострится ситуация на Кавказе. Будет завершаться вопрос Грузии, Армении, будет формироваться новый баланс», – спрогнозировал политолог.

В то же время начнётся раскол в НАТО.

«Если коллапсирует Украина, скорее всего, НАТО распадётся. Многие страны-соседи Украины будут вынуждены выходить из НАТО для того, чтобы не стать объектом следующей российской агрессии, расширения этой новой империи. Скорее всего, посыплется ЕС, или если ЕС выберут конструктивную модель, тогда они будут искать какие-то договорённости, формировать союзы с Россией. То есть повторится ситуация кластеризации Европы, где большинство будут искать выгоды. Кто-то будет объявлять себя нейтральными, внеблоковыми, выходить из союзов. Как это было в финальной стадии Второй мировой войны. Много стран – Финляндия, Венгрия, начали объявлять о своей нейтральности и невмешательстве в процесс. Кто-то начнёт договариваться напрямую, многие страны начнут дистанцироваться от конфликта, пытаться избежать в нём участия», – смоделировал Бортник.

По его словам, в США и других странах НАТО отдают себе отчёт, что такая война может закончиться крахом всего Западного мира.

«Вот, что Запад просчитывает, вот, чего он боится. Если Украина будет коллапсировать, США, скорее всего, потеряют своё влияние в Европе – или значительную часть влиянии. А потеряв влияние в Европе, ещё быстрее начнёт терять влияние в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке. Вот, почему такая острая реакция. Вопрос в том, что если для Украины это сейчас война выбора, то для Европы, для Западного мира – это экзистенциальная война. Будет ли Западный мир существовать дальше, и будет ли он иметь доминирующее влияние в мире или нет, решается в этой войне», – объяснил политолог.