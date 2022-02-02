Бортник: Порошенко может сделать Кличко президентом

02.02.2022  19:26 (Мск), Киев,
Игорь Петров.  
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Выборы, Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

Мэр Киева Виталий Кличко попытается дотянуть до президентских выборов и тогда перейдет в атаку на власть. Он даже может выйти во второй тур, и Петр Порошенко может помочь ему в этом.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Руслан Бортник, директор Украинского института политики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Мэр Киева Виталий Кличко попытается дотянуть до президентских выборов и тогда перейдет в атаку...

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«Думаю, что выиграть эту борьбу Кличко юридическими инструментами не удастся – только инструментами какого-то затягивания времени или инструментами улицы. Но Кличко не спешит объединяться с другими оппозиционерами, с тем же Порошенко. Это для него опасно. Он уже раз с Порошенко объединился в 2014 году. Его объегорили – у Кличко изначально были шансы стать президентом.

Мне кажется, Кличко пытается в таком режиме «теплого» (но не горячего) конфликта просуществовать, дотянуть до начала президентской кампании, а потом уже перейдет в откровенную атаку на власть, попытается бороться за президентский пост.

Рейтинги у него пока не очень хорошие, но очень хороший уровень доверия. Если Кличко поддержит кто-нибудь из тяжеловесов (тот же Порошенко решит отблагодарить), то Кличко вполне может оказаться во втором туре, а там могут сыграть свою роль рейтинги доверия», – отметил он.

«Порошенко достаточно рациональный и прагматичный, он в какой-то момент может сказать: «у меня большие антирейтинги, Виталий Владимирович, я могу вас поддержать на президентских выборах. Нашего общего рейтинга хватит чтобы вы зашли во второй тур. Если вы гарантируете мне пост премьер-министра или что-то другое».

То же самое может быть и с Разумковым. Все эти модели еще возможны. Кличко явно демонстрирует президентские амбиции. Кличко явно не справляется с управлением городом. Город находится в катастрофическом положении.

Конфликт между президентом и Кличко будет продолжаться. Корни лежат в президентских амбициях. Президентская кампания начнется сразу же после парламентской», – заключил Руслан Бортник.

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