Бортник: После майдана инфляция на Украине составила 300 процентов

Бортник: После майдана инфляция на Украине составила 300 процентовНовости Украины
На Украине инфляция с 2014 года составила 300 процентов, в то время, как зарплата выросла на 150 процентов.
Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы проводили анализ соотношения инфляции и реальной заработной платы на Украине по данным Министерства финансов: с 2014 года инфляция на Украине выросла на 300 процентов, а средняя реальная заработная плата, официально выросла на 150 процентов. Иными словами, инфляция съедает заработную плату» – сказал он.
Кроме того, политолог отметил, что украинская власть манипулирует с показателями средней зарплаты на Украине.
«Я думаю, что наша средняя зарплата ниже 500 долларов. Они же измеряют легальный сектор экономики, легально трудоустроенных людей, а там зарплаты чиновников, «Нефтегаза» и силовиков. Вы знали, что в государственных компаниях, людей, которые получают 50 тысяч гривен и больше десятки тысяч. Мы делали статистику по силовикам: более 30 тысяч силовиков получают зарплату более 50 тысяч гривен – это большие объёмы зарплат. Потом в правительстве берут зарплату учителя в 6 тысяч гривен и 50, и вот у вас средняя в 26-27» – подчеркнул Бортник.
Напомним, ранее в Киеве заявили, что на Украине растут долги по выплатам зарплат в ВСУ, но киевская власть это отрицает.
Кроме того, в Киеве отметили, что на Украине быстро растут цены на продукты, одной из причин этого является стремительный рост цен на энергоносители.
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