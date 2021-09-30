Бортник: После майдана инфляция на Украине составила 300 процентов

30.09.2021 16:29 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

На Украине инфляция с 2014 года составила 300 процентов, в то время, как зарплата выросла на 150 процентов.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы проводили анализ соотношения инфляции и реальной заработной платы на Украине по данным Министерства финансов: с 2014 года инфляция на Украине выросла на 300 процентов, а средняя реальная заработная плата, официально выросла на 150 процентов. Иными словами, инфляция съедает заработную плату» – сказал он.

Кроме того, политолог отметил, что украинская власть манипулирует с показателями средней зарплаты на Украине.

«Я думаю, что наша средняя зарплата ниже 500 долларов. Они же измеряют легальный сектор экономики, легально трудоустроенных людей, а там зарплаты чиновников, «Нефтегаза» и силовиков. Вы знали, что в государственных компаниях, людей, которые получают 50 тысяч гривен и больше десятки тысяч. Мы делали статистику по силовикам: более 30 тысяч силовиков получают зарплату более 50 тысяч гривен – это большие объёмы зарплат. Потом в правительстве берут зарплату учителя в 6 тысяч гривен и 50, и вот у вас средняя в 26-27» – подчеркнул Бортник.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что на Украине растут долги по выплатам зарплат в ВСУ, но киевская власть это отрицает.

Кроме того, в Киеве отметили, что на Украине быстро растут цены на продукты , одной из причин этого является стремительный рост цен на энергоносители.