23.07.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Бортник: Протест Зеленского породил – протест его и убьёт

Если президент Украины Владимир Зеленский не выполнит своих предвыборных обещаний, то протест, который привёл его во власть, перекинется на него самого.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Голосование в значительной мере было протестным, но особенно и опасно протестным. Если на президентских выборах голосовали против власти и Порошенко, то сегодня проголосовали против всей политической элиты.

Градус протестности растёт, и если Зеленскому не удастся, эта протестность молниеносно превратится в протестность против него. Это сегодня ключевая опасность», – заявил эксперт.

«Что он должен делать, чтобы этот градус не увеличивался или, наоборот, где он должен бездействовать?» – уточнил ведущий.

«Он должен сажать, он должен дать высокий уровень жизни, он должен закончить войну на Донбассе и установить стабильный мир, и очень быстро всё это сделать, всё одновременно. Всё это практически нереально сделать», – заметил Бортник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть