Бортник: Протест Зеленского породил – протест его и убьёт

23.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Если президент Украины Владимир Зеленский не выполнит своих предвыборных обещаний, то протест, который привёл его во власть, перекинется на него самого.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Голосование в значительной мере было протестным, но особенно и опасно протестным. Если на президентских выборах голосовали против власти и Порошенко, то сегодня проголосовали против всей политической элиты.

Градус протестности растёт, и если Зеленскому не удастся, эта протестность молниеносно превратится в протестность против него. Это сегодня ключевая опасность», – заявил эксперт.

«Что он должен делать, чтобы этот градус не увеличивался или, наоборот, где он должен бездействовать?» – уточнил ведущий.

«Он должен сажать, он должен дать высокий уровень жизни, он должен закончить войну на Донбассе и установить стабильный мир, и очень быстро всё это сделать, всё одновременно. Всё это практически нереально сделать», – заметил Бортник.