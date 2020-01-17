Боснийских сербов вызывают «на ковёр» в Совбез ООН

17.01.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Управление Высокого представителя ООН в Боснии и Герцеговине (БиГ) выступило с заявлением о том, Республика Сербская должна будет отчитаться перед Советом безопасности ООН «за нарушение Конституции БиГ».

Речь идет о недавнем праздновании Дня Республики Сербской вопреки решению суда Конституционного суда БиГ, который счел важную для сербов дату не соответствующей Основному закону.

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Высокий представитель Валентин Инцко подчеркнул, что он не выступает против Дня РС, но «уважение верховенства закона является предпосылкой для любой современной демократии».

«Конституция четко определяет Боснию и Герцеговину как государство, состоящее из двух образований – Федерации БиГ и Республики Сербской. Соответственно, Республика Сербская не является государством, как ранее об этом заявлял член президентства Додик. Поэтому обо всех претензиях по поводу государственности РС будут уведомлены члены Совета безопасности ООН»,- говорится в заявлении Инцко.

Генеральный секретарь Республики Сербской Синиша Каран заявил, что изложит свою позицию в докладе Совбезу ООН, добавив, что толкование Инцко конституции БиГ совершенно неверно.

«Мы утверждаем, что по конституции Республика Сербская является мощным государственным образованием с полным внутренним суверенитетом», – сказал Каран.

Масштабные торжества состоялись накануне в Баня-Луке по случаю государственного праздника -Дня Республики Сербской. В параде приняли участие бронемашины «Деспот», недавно появившиеся на вооружении местной полиции, а также высокопоставленные военные.

Напомним, что 9 января 1992 года была провозглашена Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РСБиГ). После того как Босния и Герцеговина 5 апреля 1992 года объявила независимость от Югославии, Республика Сербская объявила об отделении от Боснии и Герцеговины и о том, что остается в составе Югославии.

В регионе вспыхнула гражданская война, в которую вмешались силы НАТО. Они нанесли удар по сербам, приостановив их наступление. В результате в США в 1995 году были подписаны Дейтонские соглашения, по которым Республика Сербская, потеряв часть территорий, на правах участника конфедерации остается в составе БиГ.

Как сообщал «ПолитНавигатор», лидер боснийских сербов Мирослав Додик неоднократно ранее заявлял о намерении добиваться воссоединения с Сербией в случае признания Косово полноправным членом ООН при поддержке Запада.

По словам Додика, Республика Сербская также выступает против вступления Боснии и Герцеговины в НАТО. Соответствующее решение принял местный парламент. «В рядах нашего народа нет поддержки идеи вступления в НАТО. Кроме того, мы не хотим быть частью организации, которая находится в недружественных отношениях с Россией», – подчеркнул лидер республики.