Республика Сербская получила на вооружение броневики «Деспот»

02.08.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Министерство внутренних дел Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, получило на вооружение две бронированные патрульные машины местного производства «Деспот», изготовленные на заводе в Братунаце.

Об этом сообщил глава МВД страны Драган Лукач, уточнив, что был подписан контракт еще на восемь таких автомобилей, которые должны быть поступить до конца года.

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«Правительство Республики Сербской инвестировало миллион конвертируемых марок (местная валюта) в разработку автомобиля», – сказал Лукач журналистам после того, как автомобили «Деспот» были доставлены в учебный центр около Баня-Луки.

Он добавил, что бронетехника закупалась с целью защиты сотрудников полиции и не имеет никакого отношения к подготовке к боевым действиям.

Ожидается, что бронемашины будут использоваться для борьбы с терроризмом, организованными преступными группировками, а также в качестве помощи населению в случае стихийных бедствий, наводнений, пожаров, сообщил телеканал N1.

Славен Ристич, директор завода-производителя, утверждает, что к новым броневикам уже проявили интерес другие страны – есть перспектива продажи в Намибию, Гану, Израиль, а также Танзанию и даже Россию.

Длина «Деспота» составляет 6,05 метра, высота – 2,7 метра, а максимальная масса – 14 тонн.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Мирослав Додик, председатель президиума Боснии и Герцеговины, отвечающий за сербскую часть страны, ранее заявлял о намерении добиваться воссоединения с Сербией в случае признания Косово полноправным членом ООН при поддержке Запада.

По словам Додика, Республика Сербская также выступает против вступления Боснии и Герцеговины в НАТО. Соответствующее решение принял местный парламент. «В рядах нашего народа нет поддержки идеи вступления в НАТО. Кроме того, мы не хотим быть частью организации, которая находится в недружественных отношениях с Россией», – подчеркнул лидер республики.