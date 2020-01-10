10.01.2020, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Вооруженные силы, Общество, Политика, Россия
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Военные пришли на День Республики Сербской, проигнорировав боснийский запрет

Военные приняли участие в праздновании Дня Республики Сербской в Баня-Луке 9 января, несмотря на запрет министерства обороны Боснии и Герцеговины (БиГ).

Об этом сообщает BalkanPlus, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На праздновании присутствовали бригадир Милан Радойчич, командир 3-го пехотного (Республика Сербская) полка вооруженных сил БиГ, бригадир Зоран Дунович, заместитель командующего вооруженными силами КП Боснии и Герцеговины, генерал-майор Гойко Кнежевич, заместитель начальника Ресурсных сил вооруженных сил БиГ, и генерал-майор Радован Илич, командующий Вооруженными силами БиГ. Все они были в форме.

При этом министерство обороны БиГ в официальном ответе СМИ отрицало участие военных.

Боснийский член президиума БиГ Сефик Дзаферович предупредил, что провозглашение 9 января днем образования Республики Сербской является грубым нарушением решения конституционного суда, который объявил празднование этой даты неконституционным.

«Все, кто принимает участие в этом антиконституционном акте, грубо нарушают Дейтонское мирное соглашение … Я прошу институты Боснии и Герцеговины, прежде всего прокуратуру БиГ, наконец, применить закон, потому что отказ от принудительного исполнения решений конституционного суда БиГ является уголовным преступлением», – негодовал Дзаферович.

Напомним, что 9 января 1992 года президент Боснии и Герцеговины Алия Изетбегович потребовал от Белграда признания независимости БиГ от Социалистической Федеративной Республики Югославии.

Депутаты от боснийских сербов немедленно покинули республиканский парламент и почти сразу же провозгласили создание «Республики Сербского народа Боснии и Герцеговины из Боснийской Краины и восточной Боснии».

Республика Сербская считается энтитетом в составе Боснии и Герцеговины с 21 ноября 1995 года в результате соглашения, подписанного на военной базе США в Дейтоне (штат Огайо).

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