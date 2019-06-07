Боснию и Герцоговину не смогли затащить в НАТО

07.06.2019

Председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик против вступления в организации, находящиеся в недружественных отношениях с Россией

Об этом он заявил в интервью «Известиям», отвечая на вопрос, какова вероятность, что его страна станет членом НАТО.

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«Для начала процесса присоединения Боснии и Герцеговины к НАТО необходимо мое согласие. А его не будет. Республика Сербская определилась, что будет придерживаться политики военного нейтралитета. Парламент принял это постановление: мы против членства в Североатлантическом альянсе. У меня, как представителя Республики Сербской, нет намерения менять это решение. Конечно, для США и их союзников это необычная ситуация. Ведь с остальными маленькими странами вопрос о вступлении в НАТО всегда решался очень быстро. Мы это видели на примере Черногории и Македонии», – сказал Додик.

По его словам, сербы хорошо помнят бомбардировки альянса в 1990-е годы.

«В рядах нашего народа нет поддержки идеи вступления в НАТО. Кроме того, мы не хотим быть частью организации, которая находится в недружественных отношениях с Россией. Несмотря на угрозы и давление, не может быть сомнения в том, что мы останемся при своем мнении. Мы допускаем сотрудничество с альянсом в целях мира, но полноценного членства в Североатлантическом альянсе не будет», – резюмировал председатель президиума Боснии и Герцеговины.