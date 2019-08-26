Боснию не получается затащить в НАТО

26.08.2019, Беград, Ксения Голуб-Секулович

В Боснии и Герцеговине нарастает политический кризис, остро проявившийся после отказа в назначении нового премьер-министра страны со стороны сербов. В итоге страна уже 10 месяцев живет без исполнительной и законодательной власти.

Главным кандидатом на данный пост является нынешний министр финансов Республики Сербской Зоран Тегелтия.

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Проблема состоит в том, что два из трех членов президиума, представляющего три основные нации (сербов, бошняков и хорватов), ставят основным условием назначения премьера вступление страны в НАТО.

Сербский же представитель Милорад Додик считает, что проблема формирования правительства заключается во вмешательстве иностранных государств в политику БиГ, что создает нездоровую атмосферу, в результате чего страна демонстрирует неспособность функционировать как государство, о чем сообщило боснийское информагентство «Радио и телевидение Республики Сербской».

По словам Додика, дейтонская конституция страны, которая была разработана при посредничестве США, не может решить несогласованность госуправления и несопоставимость национальных интересов титульных народов республики.

Он также в очередной раз высказался против следования пути в НАТО своей страны. По его словам, Республика Сербская, входящая в БиГ, не будет обсуждать членство в Североатлантическом альянсе, поскольку ее гражданское население также подвергалось бомбардировке самолетами альянса в войнах на Балканах. Также политик отметил, что страна обязана соблюдать военный нейтралитет.

«Дело в том, что в Республике Сербской ежегодно от злокачественных заболеваний страдают более 5000 человек, что превышает средний показатель по региону и по всему миру по численности населения. Это говорит о том, что целью НАТО на нашей территории были не только солдаты, но и гражданские лица и будущие поколения», – сказал Додик «Альтернативному телевидению».

В подтверждение своих слов он напомнил, что немецкие и итальянские солдаты, которые использовали боеприпасы с обедненным ураном в войнах на Балканах, в итоге страдали от злокачественных новообразований, и именно поэтому их семьи искали справедливости в судах.