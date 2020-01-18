Братья Суркисы берут Порошенко за фаберже

18.01.2020, Киев, Ольга Козаченко

Киевские олигархи Игорь и Григорий Суркисы подали в Лондонский арбитраж иск, который осложнит жизнь экс-президенту Украины Петра Порошенко.

Об этом пишет киевский интернет-еженедельник «Зеркало недели», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В публикации отмечается, что в структуре собственности принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому телеканала «1+1» братьям принадлежат 24,6%. Эту долю в 2015 году Порошенко предложил им продать. Суриксы согласились, а речь шла, по данным издания, о сумме в 140 миллионов долларов.

Сошлись на продаже с рассрочкой на восемь лет. Порошенко, «к его несчастью», передумал уже после того, как стороны заключили контракт о купле-продаже. Переговоры о покупке канала возобновились после национализации принадлежащего Коломойскому «Приватбанка» в декабре 2016-го

«Только теперь уже Петр Алексеевич хотел купить у Суркисов 25% «Плюсов» не за свои, а за их деньги. Дело в том, что в процессе национализации Приватбанка НБУ обнулил и перевел в его капитал ряд обязательств (пассивов) банка перед лицами, связанными с бывшими владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Игорь и Григорий Суркисы, вместе с женами и детьми, были признаны связанными с Коломойским лицами.

Из-за национализации семья Суркисов потеряла более 248,6 миллиона долларов и 574 тысячи евро в кипрском филиале банка как юридические лица и еще 1,04 миллиарда гривен в Украине — уже как физлица.

Так вот, по утверждению источника ZN.UA, именно кипрскими деньгами Суркисов Порошенко хотел расплатиться с ними за их долю в «Плюсах». Вы нам долю, а мы вам вернем из уже государственного банка ваши-наши деньги. Предложение президент-покупатель озвучивал не лично, а устами Александра Грановского. Переговоры, проведенные Грановским, по доброй украинской традиции, были задокументированы и, по нашей информации, будут предъявлены Лондонскому арбитражу как объяснение причины срыва первоначальной сделки с Порошенко», – пишет еженедельник.

Платить своими деньгами за свою же долю Суркисы не захотели и теперь, по словам источника издания, «сделают все, чтобы если не вернуть деньги, то хотя бы испортить Порошенко жизнь».

Поскольку право, регулирующее этот договор, – британское, то предусмотрено, что в спорных случаях стороны должны обращаться сразу в Лондонский арбитраж, что и сделали Суркисы. Ориентировочно в мае состоится первое заседание.

При этом данный иск может поменять ситуацию в пользу Коломойского в деле о «Приватбанка», национализацию которого олигарх оспаривает в судах. Дело в том, что собственники банка утверждают, что Порошенко и тогдашняя глава НБУ Гонтарева их шантажировали национализацией банка, чтобы отобрать активы, в частности телеканал «1+1», а потом перешли в наступление и национализировали банк, чтобы поживиться залогами.

Источники издания говорят, что Суркисы преследуют исключительно собственный интерес. В то же время иском они существенно подыгрывают Коломойскому.

«Конечно, тот факт, что Порошенко использовал национализацию с целью наживы, не отрицает того, что у Приватбанка были системные проблемы, и сама национализация была необходимостью. Но если Суркисы убедят арбитраж, что национализация была объектом спекуляций со стороны Порошенко, то доказать, что Приватбанк был национализирован по объективным причинам, а бывшие собственники должны компенсировать ему нанесенные убытки, будет гораздо сложнее», – резюмирует «ЗН».

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Шестой апелляционный суд по ходатайству ПриватБанка приостановил рассмотрение жалобы на решение Окружного административного суда от 18 апреля 2019 года об отмене национализации ПриватБанка до рассмотрения в Большой палате Верховного суда дела по иску Суркисов.