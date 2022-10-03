Бразилия перед выбором: неизбежен ли дрейф в сторону США?

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В Бразилии прошел первый тур президентских выборов, который не принес победы ни одному из главных кандидатов на высший пост в стране.

Согласно данным подсчета 99.9% голосов, экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обходит в первом туре президентских выборов Бразилии действующего главу страны Жаира Болсонару.

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Лула да Силва набирает 48,40%, у Болсонару – 43,22%. Так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, состоится второй тур выборов. Он запланирован на 30 октября. Большинство других участников не набрали в первом туре даже 1% голосов.

Партийный ландшафт по стране существенно более разнообразный, чем президентский. Юг и северо-восток выбирают преимущественно “Партию трудящихся” Лулы де Силвы.

При этом итоги голосования посрамили социологов, которые прогнозировали победы Лулы де Сильва уже в первом туре. Жаир Болсонару получил больше голосов, чем ему предсказывали.

Что интересно, на проходящих одновременно с президентскими региональных выборах сторонники Болсонару также одержали победу во многих ключевых регионах.

На губернаторских выборах в одном из ключевых бюджетообразущих штатов Минас-Жераис победил сторонник Болсонару Ромеу Зема, набрав 56% голосов.

Сработала ставка Болсонару и в Федеральном округе: один из самых одиозных консерваторов в кабинете Болсонару, один из важнейших представителей евангелического лобби, бывший министр по делам женщин и соратница нынешнего президента Дамарес Алвес избрана в Сенат Бразилии.

Сенсацией стало избрание сенатором от штата Парана до 2030 года Сержиу Моро — в 2018 году он лично вёл судебный процесс против Лулы и обеспечил ему тюремный срок. В 2020 году, будучи министром юстиции, пошёл против Болсонару в вопросе смены главнокомандующего полиции и стал ярым критиком уже нынешнего президента.

Как отмечает известный русскоязычный латиноамериканист Олег Ясинский, нынешние выборы в Бразилии, вопреки утвердившимся в прессе стеретипам, это не совсем борьба между «фашизмом» и «социализмом».

«Фашизоидный популист и защитник Гитлера и Пиночета, Болсонару, бывший военный, оправдывающий пытки и развязавший репрессии против всех несогласных, является крайне несимпатичным персонажем, который, тем не менее, проводил весьма независимую от США внешнюю политику, и несмотря на всё давление Вашингтона, Бразилия осталась надёжным торговым партнером России в рамках блока БРИКС. При этом Болсонару представляет ультраконсервативное крыло евангелистской церкви, которая всегда продвигалась в Латинской Америке властями и спецслужбами США. Лула – известный и популярный профсоюзный лидер, во время двух президентских сроков которого удалось снизить уровень крайней бедности с стране с 33,3% до 15,5%, в чем его огромная личная заслуга несомненна. При этом он привык выстраивать широкие альянсы с самыми разными силами и его нынешний кандидат в вице-президенты Жерарду Алкмин – не просто правый, а представитель ультраправой католической организации Опус Деи, достигшей своего расцвета во франкистский Испании. Исходя из логики большинства латиноамериканских «прогрессивных» «левоцентристских правительств», не желающих рисковать отношениями с империей и собственной олигархией, в случае победы Лулы весьма вероятен дрейф Бразилии в сторону США. Несмотря на то, что он человек достойный, и по всем личностным качествам превосходящий Болсонару», – пишет Ясинский.