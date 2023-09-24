Бригада ВСУ за день решит приднестровский вопрос – нацист-тягнибоковец

Вадим Москаленко.  
24.09.2023 23:40
  (Мск) , Киев
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Молдова, Приднестровье, Россия, Украина


Именно благодаря забуксовавшей российской СВО у Азербайджана появилась возможность отбить у армян Нагорный Карабах, не опасаясь вмешательства России.

Об этом на канале «Мы-Украина» заявил бывший депутат Верховной рады, член националистического «Легиона Свободы», гранатомётчик ВСУ Юрий «Мамай» Сиротюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»., передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Именно благодаря забуксовавшей российской СВО у Азербайджана появилась возможность отбить у армян Нагорный Карабах,...

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«Российско-украинская война, как из пепла, воссоздала украинскую нацию, украинскую идентичность, стёрла сотни лет колониализма. Российско-украинская война помогла решить, например, вопрос в Карабахе. Если в Молдавии будет хоть немного мужества и ума, и она попросит одну украинскую бригаду за один день вернуть Приднестровье Молдове, снимем приднестровский конфликт как мину замедленного действия, которую 30 лет продлевала Россия», – сказал Сиротюк.

Он также выразил надежду на активизацию сепаратистских сил на Северном Кавказе.

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