Британская газета в печали: Россия быстро обошла новые санкции США

Рынок российской нефти фактически не пострадал после введения США санкций против «Роснефти» и «Лукойла». Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», к такому неутешительному для себя выводу приходит британская газета «Гардиан».

Отмечается, что, несмотря на более жесткую риторику со стороны Европы, включая обсуждение необходимости получения разрешения на досмотр танкеров, которые связывают с «теневым флотом», аналитики не видят большого желания вступать в морскую конфронтацию с Россией.

«Одно дело, когда США поднимаются на борт танкера, находящегося под санкциями и не имеющего гражданства, у берегов Венесуэлы. Что будет делать Венесуэла? — сказал один из них. — Совсем другое дело, когда европейцы думают о России. Это рискует повысить ставки в игре, которая превратилась в игру на выживание», – пишет газета.

Утверждается, что «теневой флот», в частности его российская составляющая, процветал в последние три года из-за нежелания США ввести санкции и сохраняющейся зависимости Китая и Индии от российской нефти. Впрочем, тут же говорится, что санкции не помогли.

«Россия быстро приняла меры, чтобы обойти санкции США: появилось несколько новых компаний, подозреваемых в экспорте нефти «Роснефти» и «Лукойла». Несмотря на недавние санкции США, один из важнейших рынков сбыта российской нефти, похоже, практически не пострадал, несмотря на давление со стороны Трампа: импорт российской нефти в Индию увеличился с октября. Отчасти это объясняется как способностью России адаптироваться к санкциям за последние три года, так и сложной структурой операций ее теневого флота, аналогичную деятельность которого в последние годы демонстрировали Иран и Венесуэла», – печалится британское издание.

Томер Раанан, корреспондент-специалист онлайн-сервиса анализирующей положение дел в морском судоходстве онлайн-компании Lloyd’s List, признает, что для России ничего не изменится.